Kelly Osbourne est atteinte de la maladie de Lyme. La star de 32 ans revient sur son combat contre la maladie dans son livre autobiographique "There Is No F *** ing Secret". Dans son oeuvre elle essaye de sensibiliser les personnes vis à vis à la maladie.

Elle a déclaré: "Ce qui m’énerve, c’est qu’il s’agit d’une véritable maladie, elle est bien réelle et pourtant elle est presque méconnue. Mais cela m’a presque tué. Maintenant je veux tout faire pour sensibiliser les gens à ce sujet parce. C’est une maladie grave qui la plupart du temps est mal diagnostiquée". Kelly a longtemps eu de mauvais diagnostics jusqu’au jour où elle s’est rendue compte qu’elle avait la maladie de Lyme. Elle s’est expliquée : « Les médecins pensaient que ce n’était que de la fatigue. Mais je sentais que cela ne passait pas alors j’ai commencé à entrer mes symptômes sur internet. Et cela me menait constamment à la maladie de Lyme. Alors je suis très vite allée voir un médecin et c’est la première fois que l’on m’a vraiment traiter comme une patiente. Il m’a écoutée et fait passer des tests, les résultats étaient positifs : j’avais une maladie neurologique de Lyme de stade III. C’était le soulagement, enfin je savais ce qu’il m’arrivait" Et même si la maladie pouvait tuer la star, elle a préféré garder sa bataille contre la maladie secrète avant de changer d’avis et de se raconter dans "There Is No F *** ing Secret".