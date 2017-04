Khloe Kardashian est éperdument amoureuse de Tristan Thompson et est même prête à fonder une famille avec lui. Elle a déclaré : « Ca fait quelques temps que je sais vraiment ce que je veux et cela me rend heureuse. L’année dernière Il y a eu beaucoup de problèmes dans ma famille alors je me suis retirée des réseaux sociaux. Ensuite je me suis recentrée sur moi, ce qui me rendait heureuse, et Tristan est alors apparu comme une évidence. Lorsque vous êtes amoureux, et que vous êtes avec celui que vous aimez vous vous sentez bien. On s’est alors retiré dans l’Ohio loin des scandales et nous avons profité de chaque instant passé ensemble. Nous étions comme dans une bulle ». La star de «L’Incroyable Famille Kardashian» est folle amoureuse de son petit ami et adorerait avoir des enfants avec le basketteur. Mais la belle aimerait d’abord se marier et attend avec impatience que Tristan la demande en mariage. La star de la télé réalité est persuadée que son amoureux sera un bon père. Elle a confié « Je veux vraiment avoir des enfants, porter un enfant, et être mère. Et je crois que Tristan sera un bon père. Je vois comment il est avec son fils… et ça me fait fondre. J’ai hâte que l’on fonde une famille ».

Le couple a déjà abordé le sujet, et même si Tristan est déjà papa d’un petit garçon il aimerait encore avoir des enfants. De son côté, même si Khloé essaye de ne pas mettre la pression à son petit-ami. Elle a ensuite ajouté « Je ne suis pas pressée, je suis encore jeune et je suis sûre que ça se fera, il ne me reste plus qu’à être patiente ».