Léa Michele a besoin de s’évader. La star de « Glee » aime prendre le temps de partir en vacances. Elle a l’impression que ces moments de voyage lui permettent de recharger ses batteries et qu’ils la rendent plus productive. Elle a confié : « Je ne suis pas une grande dépensière. Je n’achète pas des tonnes de choses. Alors quand je dépense, c’est pour mes vacances et pour me détendre. Je visite les lieux que j’aime, et je voyage tout le temps. » La star est excitée à l’idée de découvrir des lieux qui lui sont encore inconnus, et elle a soif d’aventure. Elle a ajouté : « Ma passion ? M’envoler vers des endroits où je n’ai jamais été. Par exemple là, je vais m’arrêter à Seattle pour ma tournée. Je n’y suis jamais allée. Alors évidemment j’ai hâte de voir cette ville, ça sera tout nouveau pour moi. » La chanteuse profite de son métier pour explorer de nombreuses villes et différents pays. Elle était à Londres cette semaine, elle sera ensuite à Seattle, puis elle continuera sa route. Son métier lui offre l’opportunité de voyager, et elle en a bien conscience. Léa a déclaré : « Cela m’aide à mieux faire mon travail… j’ai tellement de chance. Je viens de rentrer d’un merveilleux séjour à Hawaï. » La belle brune semble avoir trouvé un équilibre, un métier qui la rend heureuse et qui lui permet de s’évader. La chanteuse traverse une belle période de sa vie, elle a avoué qu’elle était dans une « période incroyable ». Et ce, en partie grâce à son job de chanteuse qui lui permet de livrer ses émotions et de s’ouvrir aux autres.

