Orlando Bloom n’a pas encore été invité au mariage de Miranda Kerr. L’acteur de 40 ans et la beauté australienne ont un fils de six ans, Flynn. Et pour le bien de leur petit ange, les deux stars sont restées en bons termes après leur séparation en 2013. Pourtant, le mannequin qui s’apprête à dire oui au fondateur du réseau social Snapchat, Evan Spiegel a peut-être jugé bon de ne pas convier son ancien partenaire à ses noces. On ne sait pas si les faire-part de mariage ont déjà été envoyés mais Orlando a expliqué ne pas avoir reçu de carton d’invitation pour l’évènement.

Au micro de Chris Moyles, pour la station anglaise Radio X, l’acteur du « Seigneur Des Anneaux » a en quelques sortes lancé un appel à son ex-compagne pour lui faire savoir qu’il serait ravi d’assister à la célébration de son union avec Spiegel, si Miranda daignait l’inviter. «Je n’ai pas encore reçu d’invitation pour le moment mais je serais vraiment heureux de m’y rendre. »

En outre, Orlando a fait savoir qu’il avait déjà trouvé le parfait plan B, dans le cas où Miranda refuserait de l’inviter à son mariage. Le beau britannique suivra le déroulement de mariage comme la plupart des fans des Miranda… Sur Snapchat!