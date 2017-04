Ruby Rose vit actuellement le pire cauchemar de tous les arachnophobes du monde. La maison de l’actrice d’«Orange Is The New Black» serait infestée d’araignées! C’est en tout cas ce que pense Ruby. La star a été surprise quand elle a découvert une veuve noire, espèce d’araignée venimeuse, juste devant la porte d’entrée de sa villa de Los Angeles. Elle a raconté ce moment de frayeur sur Twitter.

« J’ai toujours cru que les araignées de Californie étaient assez mignonne, comme une version hollywoodienne des araignées australienne et là je vois ça et maintenant je suis toute remuée. Une veuve noire ?». Mais la peur de Ruby, ne l’a pas empêché de garder le sens de l’humour. Elle s’est amusée de la situation en disant qu’elle n’avait pas besoin davantage de compagnie ayant déjà deux chiens, Chance et Ru qui lui « piquent de la nourriture » et qui ne «rangent même pas après eux».