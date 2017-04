Viola Davis est heureuse d’avoir gardé contact avec son amie Meryl Streep. Les deux actrices ont travaillé ensemble sur le tournage de ‘Doubt’ et cela a renforcé leurs liens. L’actrice de «Fences» adore sa relation avec Meryl car elle est très saine et authentique. En parlant à «Entertainment Tonight» au Gala du Time, Viola a déclaré: «Ce que j’aime chez Meryl, c’est que nous ressentons les mêmes choses. Entre elle et moi rien n’est aléatoire, tout est évident. »

Malgré leurs emplois du temps chargés les deux femmes gardent contact, elles s’envoient des petits mots et s’appellent dès qu’elles le peuvent. Viola a avoué « C’est stupide, mais il suffit qu’elle m’envoie un message et ça me rend heureuse. Même si elle m’envoie simplement ‘passe une bonne journée’, ça me touche, et je me dis qu’elle a eu une pensée pour moi ».

L’actrice a récemment remporté un Oscar pour son rôle dans ‘Fences’, lorsqu’elle a entendu son nom elle a d’abord pensé à son amie, et a avoué que son étreinte avec Meryl était à ses yeux plus importante que ce qu’elle venait de gagner.

L’étoile de 51 ans a déclaré: « Ce n’est pas mon style de viser les prix ou les oscars. Je les reçois, j’embrasse la statue, et puis je pose la statue sur une étagère et je retourne à mon quotidien. Seulement ce soir-là, cette statue signifiait bien plus pour moi, et je sentais que les gens que j’aimais me soutenaient. Meryl, m’a montré qu’il était possible de rêver et sa présence me comblait de bonheur ».