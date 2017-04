On dit souvent que l’argent ne fait pas le bonheur, mais avoir un portefeuille bien rempli permet de faire des folies et ce n’est pas Adèle qui dira le contraire ! La chanteuse de 28 ans possède une fortune estimée à 125 millions de dollars ce qui fait d’elle l’artiste féminine la plus riche du Royaume-Uni. Et avec un tel montant sur son compte en banque pourquoi se prendre au sérieux ?

Si Adele approche lentement mais sûrement de la trentaine, la jeune femme a conservé son âme d’enfant. Alors qu’elle se baladait dans le quartier huppé de Chelsea à Londres, la beauté britannique s’est arrêtée dans une papeterie où elle a décidé de s’offrir tout le stock de cartes postales portant son visage. Pourquoi ? Afin d’envoyer un petit « Hello » à tous ses amis, une idée « hilarante » selon la star.

« Adèle s’est dirigée droit sur le présentoir et a tout pris. Elle a trouvé cela hilarant » rapporte un témoin dans les colonnes du quotidien anglais, The Sun. « Les employés n’en croyaient pas leurs yeux quand ils l’ont vue, sans même parler de son choix d’achat. Elle a dit qu’elle enverrait toutes les cartes postales à ses amis.»

Apparemment les cartes postales étaient rose, le corps de la chanteuse y était représenté plus petit que son visage et on pouvait lire « Hello, It’s Me » – en français « Salut, c’est moi »- parole qui marque le début de son tube de 2015 « Hello ». Et même si Adèle a trouvé les cartes assez amusante, elle a confié à un de ses proches qu’elle devrait poursuivre le fabricant de cartes en justice pour avoir osé la représenter ainsi.