Demi Lovato s’est récemment fait tatouer un lion sur la main, elle s’est faite tatouer chez Bang Bang, un salon de tatouage très réputé à New York. L’interprète de « Cool For The Summer » a dévoilé son nouvel accessoire indélébile grâce à l’application Snapchat. Malheureusement la chanteuse de 24 ans est rapidement tombé sous le feu des critiques, car de nombreux internautes ont jugé que son tatouage ressemblait trop à celui du mannequin Cara Delevingne. Demi s’est alors défendu sur Twitter en répondant aux critiques. « De nos jours il est presque impossible d’avoir un nouveau tatouage sans que l’on dise que vous avez copié quelqu’un. Et ce n’est pas le cas. Je ne l’ai pas copié»

Au même moment, Demi célébrait ses 5 ans de sobriété et est vraiment fière d’elle.

Elle a publié sur Instagram : « Je suis tellement reconnaissante, c’était une véritable épreuve, avec des hauts et de bas. J’ai souvent voulu abandonner et puis j’ai supplié Dieu de me libérer de cette obsession. Heureusement il était présent, jour après jour, et je n’y serais pas arrivé sans lui. Mes proches m’ont énormément soutenu aussi. Je vous remercie, tous, d’avoir été là, et de m’avoir aidé à sortir et surtout d’avoir cru en moi. » Ce nouveau tatouage n’est pas qu’un simple lion, ou une simple copie, c’est un véritable symbole pour Demi. Il symbolise la force et le courage qu’elle a eu pour renoncer à l’alcool. Elle a ensuite ajouté « C’est incroyable tout le chemin que j’ai fait, j’ai réussi à combattre mes démons. Et maintenant lorsque les gens ont des problèmes d’alcool je peux les aider. Je sais que ce sera leur propre périple, mais si ils ont besoin de moi, je serai toujours là ».