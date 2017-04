Si on a tendance à qualifier son épouse Beyonce de diva, sachez dès à présent que Jay Z n’est pas en reste quand il s’agit de coquetterie. Ces 20 dernières années, le rappeur de 47 ans a tissé des liens indéfectibles avec son coiffeur Johnny Castellanos alias Johnny Cake. Et bien que l’expert capillaire soit basé dans le New Jersey, cela ne l’empêche pas de voir son bon ami régulièrement, que l’interprète de « 99 Problems » se trouve à New-York, Los Angeles ou à l’autre bout de la planète. Les voyages sont payés par Mr. Carter pour le plus grand bonheur de Castellanos. Il a confié « Je suis heureux à chaque fois que je prends l’avion. Je traverse le pays pour aller couper des cheveux ? Mec, c’est vraiment de la folie ». Le coiffeur et le pape du rap Us se sont rencontrés il y a des années. Johnny n’avait que 18 ans quand il a fait la connaissance de Jay et de son manager de l’époque Damon Dash, qui est aujourd’hui son associé. Depuis le papa de Blue Ivy, aussi connu sous le nom de Shawn Carter ne peut plus vivre sans Johnny.

