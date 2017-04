Jennifer Lopez et Alex Rodriguez forment l’un des couples les plus glamours de la sphère people. La chanteuse et le sportif semblent avoir été faits l’un pour l’autre si bien que pour leurs proches : ils ne font plus qu’un ! Désormais pour faire référence au nouveau couple, les amis de J-Lo et Alex utilisent le surnom « J-Rod ». Et ce petit nom plutôt punchy a également été utilisé par de nombreux médias outre-Atlantique et cela est loin de déplaire à la bomba latina.

« Moi ça me va, explique-t-elle, nous savions que ça arriverait… puisque des gens qui nous connaissent l’utilisaient déjà. Donc vous [les médias], n’avez pas été très originaux sur ce coup-là. »

Ce 27 avril, l’artiste de 47 ans s’est rendue au Billboard Latin Music Awards qui avaient lieu à Miami, en Floride. Et la mère de Max et Emme ne s’est pas contentée de nous subjuguer dans sa robe à découpe Julien Macdonald, elle a également interprété son tout nouveau hit « Mirate ». Outre sa prestation riche en émotions, Jen a expliqué à quel point elle était « fière » de son dernier opus qui rend hommage à ses racines portoricaines. Car cet album ne contient que des chansons en espagnol et « Jenny From The Block » est heureuse de pouvoir les faire découvrir à A-Rod qui partage ses origines hispaniques. « Je pense que c’est l’un des meilleurs albums que j’ai fait depuis longtemps et j’en suis super fière. [Alex] l’adore, je suis surexcitée à chaque fois que je termine une chanson, je la ramène à la maison pour lui faire écouter. Il me soutient énormément, il est adorable.»