Telle mère, telle fille ! North West est la digne héritière de sa mère. La fillette n’a pas seulement hérité de la beauté de Kim Kardashian mais aussi de son caractère. Car comme maman, North adore être le centre d’attention quitte à créer des tensions au sein du domicile familial. A presque 4 ans, Nori, comme la surnomment ses parents, n’est plus fille unique depuis que Kim et Kanye ont accueilli leur deuxième bébé en décembre 2015 : un petit garçon baptisé Saint West. Et apparemment North a eu du mal à s’y faire. La bambine est capricieuse et refuse que sa mère la délaisse quelques instants pour s’occuper de son petit frère.

Kim Kardashian West est apparue dans l’émission d’Ellen DeGeneres hier, l’occasion pour la star d’évoquer son fameux braquage mais aussi de raconter son quotidien de maman et en particulier les excentricités de sa fille aînée.

Elle a avoué : « Elle le tape toute la journée. Et il ne pleure pas. Elle est tellement jalouse, je croyais que c’était une phase, mais ça ne s’arrête pas. […] Elle est tellement jalouse je ne pouvais pas le porter ni l’allaiter. Quand je l’allaitais, elle était tellement jalouse, j’ai dû mettre une mini bric de lait dans mon soutien-gorge pour qu’elle puisse boire à la paille ».

Une déclaration qui a beaucoup fait rire le public du « Ellen DeGeneres Show ». La présentatrice américaine a quant à elle, salué Kim pour son inventivité.