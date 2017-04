Les vilains cachotiers! Kourtney Kardashian et Scott Disick savent garder un secret. Les deux vedettes de « L’Incroyable Famille Kardashian » entretiennent une relation en dent de scie depuis près de dix ans. Si on ne comprenait pas trop pourquoi les deux stars du petit écran ne s’étaient toujours pas avancées vers l’autel, les récentes déclarations de Scott nous ont permis d’y voir plus clair.

Le papa de Mason, Penelope et Reign a déjà demandé à la mère de ses enfants de l’épouser, mais après mûre réflexion, Kourtney et Scott ont décider de ne pas se marier. Dans l’émission de télé-réalité des Kardashian, Scott a raconté cette petite anecdote que le couple protégeait depuis des années. « C’était assez bizarre. Je ne pense pas que nous l’avions dit à qui que ce soit. C’était assez mignon puis on a eu peur des médias, de ceci et de cela. Puis on s’est dit ‘Mettons cette bague de côté et on en reparlera plus tard.’ Ce que nous n’avons jamais fait. »

Cette nouvelle intervient plusieurs mois après la décision de Kourtney, de ne pas se remettre avec Scott tant que celui-ci n’est pas redevenu « stable ». Disick est connu pour être un fêtard invétéré. Le jeune homme livre un combat contre ses addictions à l’alcool et à la drogue et en particulier depuis la mort de ses parents à quelques mois d’intervalles en 2013. Toutefois, Scott est décidé à se reprendre en main pour garder sa famille unie et reconquérir sa bien-aimée, Kourtney.