Kylie Jenner a répondu à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir édité ses photos pour avoir l’air plus mince sur Instagram. La vedette de « L’Incroyable Famille Kardashian » qui s’apprête à avoir sa propre émission de télé-réalité a fait monter la température lorsqu’elle a publié une photo sexy d’elle. Sur le fameux cliché Kylie est très légèrement vêtue. Elle ne porte qu’un crop top et une culotte échancrée. Les deux bouts de tissus laissent très peu de place à l’imagination et attirent l’attention sur la taille de guêpe de la benjamine du clan Kardashian-Jenner. Mais pour certains internautes, ça ne prend pas. Kylie les a abusés et comme preuve ils avancent que le mûr derrière la jeune femme est déformé. Mais pour l’ancienne petite-amie de Tyga, une mise au point s’impose. La jolie brunette s’est emparée de son compte Snapchat pour mettre les choses au clair. Dans une courte vidéo elle a expliqué : « Voici mon miroir pour les selfie, mon miroir pour Snapchat, sachez-le à l’avenir, c’est un rideau derrière moi, il a l’air déformé mais ce n’est pas le cas. » A bon entendeur…

