En juillet 2016, Mary J. Blige choquait ses fans en annonçant son divorce. L’interprète de « Be Without You » vivait une idylle avec son époux, Kendu Isaacs depuis 2003 mais le rêve a vite laissé place au cauchemar…

A présent, la papesse du Rn’b Us et Isaacs se livrent une bataille sans merci. Pourtant, Mary fait de son mieux pour conserver une énergie positive et se concentrer sur elle afin de pouvoir aller de l’avant. Par exemple, tourner son nouveau documentaire, intitulé « The Making Of: Strength Of A Woman »- qui raconte la conception de son album « Strength Of A Woman »-, a en quelques sortes été thérapeutique pour la chanteuse. Cette dernière qui ne souhaitait pas que son histoire avec Kendu se termine a appris à accepter la réalité et a pris conscience qu’elle « n’avait pas le choix ». Une décision difficile que Mary explique dans les premiers extraits de son nouveau programme.

« Je suis en train de m’aider. Ce n’est pas quelque chose que j’avais envie de faire [divorcer], mais je n’avais pas le choix. Je ne suis pas en train d’écrire un album qui indique aux gens ce qu’ils doivent faire. Je suis littéralement en train d’essayer de me guérir : à travers l’écriture, à travers la musique, n’importe quelle manière qui me permettrait d’extérioriser. »