Nick Cannon et Mariah Carey se sont séparés en 2014 après six ans de mariage, mais les deux stars sont restées en bons termes pour le bien de leurs jumeaux Moroccan et Monroe. L’ancien animateur du télé-crochet « America’s Got Talent » et l’interprète de « We Belong Together » se voient souvent et il arrive même à Nick de passer la nuit chez la chanteuse. L’humoriste était l’invité de la journaliste américaine Wendy Williams ce jeudi 27 avril : l’occasion pour lui de raconter sa relation toute particulière avec son ex.

Lorsque la présentatrice a demandé à Nick s’il avait toujours des relations sexuelles avec Mariah, ce dernier a répondu : « Il n’y aurait rien de mal à cela, mais ce n’est pas le cas. Je veux dire, c’est une femme ravissante, vous savez, mais je suis respectueux. Nous nous aimons énormément. Je passe plusieurs nuits là-bas…Dans la chambre des enfants. Je suis respectueux… Je mets les enfants au lit et je rentre chez moi. »

Cependant, pour Williams, Nick n’a pas dit toute la vérité. Quelques heures après son émission, la journaliste a fait quelques révélations surprenantes au site Extra. « Je pense qu’ils couchent toujours ensemble même s’il dit que ce n’est pas le cas. Il ne l’a pas directement admis jusqu’à ce que je lui dise au revoir et qu’il me dise ‘Je crois que tu vas m’attirer des problèmes’ ». Est-ce un indice qui indique que Mariah et Nick sont toujours intimes ? Rien n’est moins sûr…