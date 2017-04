Bobby Brown sera au centre d’une nouvelle mini-série en quatre parties. La série retracera la vie du chanteur et de son ancien groupe, New Edition. La carrière de la star qui commence avec la fondation du boysband R&B, New Edition finit par déboucher sur une carrière solo. La vie de Bobby est une véritable course vers la gloire où s’entremêlent sexe, drogues et rock and roll. C’est le succès assuré pour le scénariste Abdul Williams et le producteur Jesse Collins, qui a travaillé sur ‘The New Edition Story’, une série consacrée au groupe New Edition.

