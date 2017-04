Uma Thurman, l’actrice internationalement connue pour ses rôles dans Pulp Fiction et Kill bill, fête aujourd’hui ses 47 ans. L’américaine a commencé sa carrière dans le mannequinat dès l’âge de 15 ans, pour ensuite se diriger vers le cinéma. Après avoir joué dans de nombreux films hollywoodiens sans réel succès, l’actrice s’est fait connaître grâce au film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. C’est grâce au rôle de Mia Wallace que la jeune femme a été nominée pour le Prix de l’Académie, le BAFTA Award et le Golden Globe Award pour la meilleure actrice de soutien. Après avoir joué dans un film à succès, la star a choisi de jouer dans des films plus indépendants, et risqués comme les films ‘Sweet and Lowdown’ ou ‘Chelsea Walls’. En 2003 elle croise à nouveau le chemin de Quentin Tarantino, et obtient le rôle principal dans les deux films Kill Bill. Ce rôle lui a valu deux nominations supplémentaires aux Golden Globe Awards. Et l’ancien mannequin ne s’arrête pas là, elle est capable de d’assumer des rôles très différents. Elle a ainsi joué un monstre mythique dans le film Percy Jackson et les Olympiens: The Lightning Thief (2010) puis une femme de pouvoir dans Bel Ami (2012). Aujourd’hui la muse Quentin Tarantino s’épanouie dans sa vie de famille. Uma n’est pas seulement une excellente actrice, c’est aussi une femme qui partage la vie de son compagnon Arpad Busson et une mère qui a trois merveilleux enfants : Maya, Levon et Luna.

