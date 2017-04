Joseph Fiennes a joué dans une parodie racontant le voyage du Roi de Pop de New York à Los Angeles avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. Seulement, le programme a été supprimé. La fille de Michael, Paris Jackson, a attaqué la mini-série qu’elle jugeait « offensante » et « insultante » pour son père. Pourtant l’acteur de 46 ans ne parle que d’humour satirique et s’est défendu en disant « C’est le genre de blague que l’on fait régulièrement sur le plateau du ‘Saturday Night Live’. Il n’y a rien de méchant. C’est une satire, alors il faut l’interpréter avec humour. Après, je suis ouvert aux critiques, et à la discussion. Et je comprends que certaines personnes est pu être blessées ». Joseph Fiennes continue de s’expliquer, et de se justifier auprès des fans et surtout des proches de l’interprète de "Thriller" qui se sentent offensés.

