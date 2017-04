John Legend est très tendre et tactile lorsqu’il est ivre. L’épouse du chanteur de 38 ans, Chrissy Teigen, pense que son mari change complètement de personnalité lorsqu’il a bu.

Elle s’est expliqué « A chaque fois qu’il boit c’est pareil. Il est très aimant, doux et tactile. Il ne me quitte pas des yeux et reste près de moi. Un soir, à un Cocktail à New York, il était tellement ivre qu’il ma proposé d’aller dans un placard… C’était très embarrassant. » La belle de 31 ans, pense que son mari lui a proposé d’aller dans le placard, parce que chez eux le placard est proche du lit. Elle a ajouté « Il avait abusé des cocktails, il ne savait plus si on était chez nous, ou à une soirée. Alors quand il a vu le placard il a dû penser à notre chambre, et à notre lit. » L’interprète de « All of me » s’avère être aussi passionné que dans ses chansons lorsqu’il est ivre.