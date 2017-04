Kirsten Caroline Dunst est née le 30 avril 1982 à Point Pleasant, au New Jersey. Elle débute sa carrière dans le mannequinat à l’âge de 3 ans et fait ses premiers pas dans le cinéma à l’âge de 6 ans dans le segment "Oedipus Wrecks" du film de Woody Allen. Elle reçoit son premier prix cinématographique pour le film "Le bûcher des vanités" (1990) et lorsqu’elle déménage avec sa famille à Los Angeles en 1993 sa carrière décolle. Elle se fait connaître l’année suivante dans "Entretien avec un vampire" (1994), et sera nominée au Golden Globes et obtiendra le MTV Award de la meilleure performance innovante et le prix Saturn Award pour la meilleure jeune actrice. Les années suivantes elle enchaîne les films à succès : "Les quatre filles du Docteur March" (1994), "Jumanji" (1995) et "Small Soldiers" (1998). Mais le succès de la belle ne s’arrête pas là, en 2000, elle reçoit d’excellentes critiques pour son rôle de "Lux Lisbonne" dans le film indépendant de Sofia Coppola, "Virgin Suicides" (1999). Kristen décroche en 2002 son rôle le plus populaire, celui de la petite amie de Peter Parker, elle jouera ainsi dans les trois volets de Spider Man. Et la jeune femme continue d’accumuler les prix, elle remporte le prix de la Meilleur actrice au Festival de Cannes en 2011 pour sa performance en tant que Justine dans "Melancholia "de Lars von Trier (2011).

