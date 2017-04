Rosie Huntington-Whiteley est enceinte de son premier enfant, qu’elle attend avec son fiancé Jason Statham. En attendant de devenir maman Rosie est un mannequin reconnu mondialement. Et le top prend énormément de temps pour pouvoir créer l’image qu’elle veut d’elle sur les réseaux sociaux. En effet, il lui faut des centaines de photos et énormément de modifications pour trouver la photo parfaite qui sera publiée. Rosie ne veut pas être perçue comme une femme narcissique, toute cette mise en scène fait partie de son métier, et elle doit passer par là. Lorsqu’on lui a demandé de prendre un selfie, elle a dit: "Bon, ça va me prendre minimum une demi-heure, et je vais avoir besoin de beaucoup d’éclairage. » 100 clichés plus tard le mannequin se lance dans des modifications interminables, elle accumule même parfois trois filtre Instagram. La belle s’inquiète de l’impact de ses photos si parfaites sur les jeunes filles. Elle s’est confié sur le sujet : « Parfois je me demande si je ne les fais pas complexer… ou si elles sont conscientes que ces photos ne représente pas la réalité… que j’ai passé des dizaines de minutes à modifier la photo et à ajouter des filtres. J’espère qu’elles ne se sentent pas mal à l’aise à cause de mes photos qui sont bien souvent, très loin de la réalité. »

