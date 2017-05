Beyonce et Jay Z attendent leurs deuxième et troisième enfants, des jumeaux qui succèderont à la petite Blue Ivy née en 2012. Et si la taille du ventre de Beyonce laisse entendre que la naissance des bébés est pour bientôt, la famille de la chanteuse n’en peut plus d’attendre, et en particulier sa mère, Tina Knowles. Elle a déclaré : « Je suis tellement excitée, j’ai vraiment hâte. [Beyonce et Jay Z] sont d’incroyables parents. C’est vraiment une mère formidable. Elle est très patiente et très gentille. »

Et Tina a avoué qu’elle avait donné de nombreux conseils à sa fille aînée et elle est heureuse de voir l’interprète « Crazy In Love » les transmettre à sa fille de cinq ans aujourd’hui. Elle a expliqué : « Je lui ai appris que l’intérieur comptait encore plus que l’extérieur. Et je la vois transmettre le message et j’en suis vraiment fière, parce que c’est la plus grande leçon que je lui ai jamais enseignée. »