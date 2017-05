Emilia Clarke est née à Londres, le premier mai 1987. Après avoir eu des petits rôles à la télévision, elle apparaît dans les productions de "West Side Story" et "Twelfth Night". Lorsqu’elle termine ses études au Centre Dramatique de Londres en 2009, Clarke cherche à se faire un nom dans le cinéma, et obtient son premier rôle à la télévision dans une série dramatique de la BBC. Et même si la belle est douée et obtient des rôles assez importants, comme dans le film d’horreur et de science-fiction "Tri-Assassin" (2010) elle peine à percer dans le 7e art. Sa carrière décolle réellement lorsqu’on lui a attribué en 2011 le rôle de Daenerys Targaryen dans la série HBO Game of Thrones. Depuis, la belle apparaît souvent à Broadway et a obtenu de nombreux rôles principaux dans des films. La célèbre actrice aurait même été approché pour jouer Anastasia mais elle aurait décliné l’offre. Elle a néanmoins accepté d’incarner Sarah Connor aux côtés d’Arnold Schwarzenegger dans "Terminator Genisys", pour l’épisode 2015 de la saga Terminator. A désormais 30 ans, la belle poursuit son chemin et est actuellement en plein tournage pour les épisodes de la prochaine saison de "Game of Throne"s.

