Nathalie Emmanuel alias Missandei dans la série « Game Of Thrones » a brossé un portrait élogieux de sa collègue dans la série à succès, Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen. Nathalie a remercié Emilia d’être un soutien pour elle. Lorsqu’elle a rejoint le casting de la série phare des studios HBO, Nathalie était « assez nerveuse », mais heureusement pour elle, Emilia était là pour la rassurer.

Se souvenant de ses premiers pas dans le feuilleton et surtout de la première scène de nu qu’elle a dû tourner Nathalie a raconté : « J’étais assez nerveuse, mais elle [Emilia] était vraiment un soutien et elle m’a rassurée. Je suis assez à l’aise nu, mais on a tous des complexes et je ne déroge pas à la règle. Parfois j’ai envie de pleurer quand je suis en bikini! Mais j’essaye souvent de faire les choses qui me font peur parce qu’après les craintes disparaissent. C’est juste des seins, on en voit tous les jours. »

Mais finalement, il y a plus de peur que de mal pour Nathalie, la belle métisse était extrêmement « fière » lorsqu’elle a découvert le résultat final. « Je me suis sentie puissante», a-t-elle confié.