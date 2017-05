Gwyneth Paltrow n’est pas vraiment ce qu’on pourrait appeler une femme de parole. L’actrice de 44 ans avait assuré en 2013 qu’elle n’assisterait plus jamais au Met Gala, l’évènement le plus prisé du monde de la mode, mais la belle blonde a visiblement retourné sa veste. Pour rappel, il y a quatre ans elle disait: «Je n’y retournerai plus jamais. Il faisait super chaud, c’était bondé. Je n’ai pas du tout apprécié. »

L’évènement mondain annuel se tenait hier à New-York et les photographes et les journalistes présents sur les lieux ont été surpris de voir Gwyneth pointer le bout de son nez. La comédienne récemment reconverti en blogueuse et guru de l’art de vivre a voulu mettre la mode américaine à l’honneur. Elle arborait une tenue très simple et classique: une robe Calvin Klein rose pâle à une manche. Et la star d’« Iron Man » a joué la carte de la simplicité jusqu’au bout puisque même la mise en beauté était minimale. Elle a opté pour un maquillage naturel et une queue de cheval. Gwyneth était une des rares célébrités à choisir l’élégance quand tant d’autres à l’instar de Madonna et Katy Perry ont choisi l’extravagance.