Les années passent mais ne semblent pas marquer le physique de David Beckham. L’ancienne star du football célèbre ses 41 ans aujourd’hui et a toujours l’air d’avoir la vingtaine. Mais s’il conserve une allure de jeune homme David est un homme et un homme honnête depuis XXX, date à laquelle il a épousé l’ancienne Spice Girls, Victoria Beckham. Depuis le couple coulent des jours heureux et leur famille s’est agrandie au fil des années. Aujourd’hui David et Victoria ont quatre enfants : Brooklyn, Romeo, Cruz et la petite Harper. Et toute la petite famille n’a pas hésité à se retrousser les manches pour faire plaisir à David pour son anniversaire. Par exemple, les deux filles de la famille ont pris une adorable photo sur laquelle on peut voir Harper, cinq ans, envoyer un baiser. Victoria partagé le cliché touchant sur ses comptes Twitter et Instagram. En légende elle a écrit : « Joyeux anniversaire papa ! De la part de tes deux filles préférées ! Nous t’aimons tellement, bisous maman et Harper ». De son côté l’ainé de la tribu Beckham, Brooklyn a joué la carte de la sobriété. Il a publié une photo en noir et blanc de son père sur Instagram avec la légende suivante : « Joyeux anniversaire, je t’aime tellement @davidbeckham »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.