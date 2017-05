Javier Bardem et Johnny Depp se sont rencontrés sur le tournage du dernier volet de Pirate des Caraïbes. Et l’acteur espagnol a avoué que passer du temps avec Johnny lui a permis d’éprouver encore plus de respect à son égard. Dans une interview accordée au magazine GQ, Bardem s’est expliqué. « Avec Johnny on se rend rapidement compte qu’il est très sensible, un homme qui s’inquiète du sort des autres. Et il n’a pas changé. Puis il y a toutes ces choses à l’extérieur du studio de tournage et je ne ferai pas de commentaire dessus parce que je n’en sais pas grand-chose. Mais tout ce que je dirais c’est que le Johnny que je connais est un gentleman. C’est un acteur qui possède un sens de l’humour comme personne d’autre. Il est vraiment hilarant.»

Le discours de Javier à propos de son collègue dénote avec les informations qui ont fait surface durant le divorce de Johnny et son ex-compagne Amber Heard. Johnny était accusé d’être dépendant à l’alcool et d’être un compagnon violent. Des accusations démenties par les proches de Depp en particulier par son ex-femme Vanessa Paradis.