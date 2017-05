Selena Gomez et The Weeknd ont fait leurs premiers pas en tant que couple officiel sur le tapis rouge du Met Gala qui avait lieu hier soir à New-York. Les deux amoureux avaient l’air totalement épris l’un de l’autre alors qu’ils posaient fièrement ensemble devant les photographes de la grosse pomme. La chanteuse et le chanteur qui ont échangé quelques étreintes devant le public ont formé l’un des couples les plus glamours de l’évènement mondain annuel. La belle brune arborait une robe longue beige au décolleté plongeant dont la fente dévoilait ses jambes galbées. Selena a en quelque sorte mis à l’honneur la mode américaine en portant cette robe du soir signée Coach. Quant à The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, il a préféré jouer les gentlemen en portant un smoking sobre et classique permettant à sa belle de briller : la classe!

