Blake Lively a fait sensation sur le tapis rouge du Met Gala, lundi soir à New-York. L’actrice de 29 ans portait une robe or signée Versace agrémentée d’une traîne en plume bleu. La jeune femme a accessoirisée son look de nombreux bijoux notamment des boucles d’oreilles en saphir 82 carats et une bague en saphir de 50 carats de chez Lorraine Schwartz ainsi qu’une bague en diamant de 50 carats. En tout l’ancienne star de « Gossip Girl » portait 182 carats de bijoux, dont la valeur totale est estimée à 3.5 millions de dollars. Nul doute donc que la belle blonde, venue accompagnée de son époux Ryan Reynolds, a fait tourner les têtes.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.