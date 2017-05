Lundi soir à New-York avait lieu l’un des évènements les plus attendus du monde de la mode, le Met gala. Toutes les stars ont joué de leurs relations pour se faire inviter à l’évènement annuel de la papesse de la mode qu’est Anna Wintour, rédactrice en chef de l’édition américaine de Vogue. Mais une fois invités, les people doivent respecter des règles strictes et en particulier une : interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pendant la soirée. Mais en véritable rebelle dans l’âme, Kylie Jenner, a décidé de dégainer son téléphone dans les toilettes du Metropolitan Museum et de prendre un selfie avec ses amis du showbiz parmi lesquels figurent les rappeurs P.Diddy et ASAP Rocky et Paris Jackson. Et apparemment une personne s’est retrouvée sur la photo par erreur. Il s’agit de l’actrice oscarisée Brie Larson. La star de « Room » a expliqué sur Twitter : « J’avais vraiment besoin d’aller aux toilettes et j’ai fini célèbre ». En effet, le cliché de la benjamine du clan Kardashian-Jenner a créé un petit buzz sur Instagram. En moins de 24 heures le cliché a déjà été « aimé » plus de deux millions de fois.

