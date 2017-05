Justin Bieber est célibataire depuis un moment maintenant si bien que dès qu’il est aperçu au côté d’une jolie jeune fille, on s’imagine tout de suite qu’il est en couple avec elle. Depuis environ un mois, on le soupçonne de vivre une romance avec la belle Hailee Steinfield mais celle-ci a rapidement démenti toute relation avec la pop star canadienne.

L’actrice de 20 ans a insisté « Ce n’est que de l’amitié ». Apparemment, Hailee est toujours en couple avec Cameron Smoller. De son côté, même s’il ne voit personne en ce moment, Justin se porte à merveille. Il a récemment expliqué à quel point il était fier du chemin qu’il a parcouru surtout après avoir eu de nombreux déboires avec la justice. Il a partagé une photo de son arrestation datant de 2014 sur son compte Instagram. En légende il a écrit : « J’adore regarder [cette photo] elle me rappelle que je ne suis pas tout à fait là où je veux être, mais Dieu merci je ne suis plus là où j’étais !! Le meilleur est à venir, le croyez-vous ? » On aimerait y croire !