Le statut de star hollywoodienne confère à ceux qui le possèdent de sacrés privilèges! Johnny Depp par exemple, depuis qu’il a été érigé au rang de star internationale, l’acteur n’a plus jamais appris un seul de ses scripts. L’information a été révélée par TMG, The Management Group, la société des anciens managers de l’acteur de « Pirates Des Caraïbes ». Apparemment, Depp ne voulait pas s’embêter à apprendre le moindre de ses scripts. Mais comment faisait-il alors ? Il réclamait de la production qu’un membre du staff lui souffle son texte à l’aide d’une oreillette. Johnny serait-il un homme capricieux ? TMG a également affirmé que l’ex-mari de Vanessa Paradis était une vraie diva et un « acheteur compulsif ». Johnny et ses anciens managers se livrent actuellement une bataille judiciaire sanglante. La star de 53 ans avait porté plainte contre son équipe pour « mauvaise gestion de [ses] finances ». Mais TMG ne s’est pas laissée faire et a contre-attaqué avec une plainte pour diffamation. Selon eux, leur ancien client devrait solliciter une aide professionnel pour sa «santé mentale. »

