L’absence de Kanye West au Met gala a été très remarquée, le 1er mai dernier. Le rappeur aurait choisi de ne pas assister à la célèbre soirée mondaine après s’être violemment disputé avec son épouse, Kim Kardashian. L’artiste de 39 ans était furieux par rapport à un récent voyage de Kim, Kourtney et leurs amies au Mexique. Selon lui, la mère de ses deux enfants aurait entaché l’image qu’il a eu tant de mal à lui construire. Un ami du couple a expliqué : « Kanye a aidé Kim à devenir une icône mode et il a l’impression que ces photos de vacances avec Kourtney étaient de mauvais goût, et que celles-ci pourraient affecter sa marque. Il est en colère parce que Kourtney a encouragé Kim dans tout cela, leur comportement dénotait totalement avec le statut de Kim dans l’industrie.» En ne se rendant pas au Met gala, Kanye a pris des risques. Et en particulier un : celui de se mettre à dos la papesse de la mode, Anna Wintour, la célèbre rédactrice en chef de l’édition américaine de Vogue.

