Comme la crème de la crème d’Hollywood, Lena Dunham s’est rendue au Met gala qui avait lieu à New-York le 1er mai dernier. L’actrice et productrice de « Girls » a fait sensation dans une robe sur mesure signée Elizabeth Kennedy. Mais quelques instants après avoir posé sur le tapis rouge du Metropolitan Museum, la star a dû être transportée en urgence vers le centre hospitalier le plus proche. Toutefois le clan de l’actrice de 30 ans n’a pas souhaité dévoiler les raisons de son hospitalisation. Selon Page Six, Lena a pu quitter l’hôpital après « une série de tests ». L’actrice n’a toujours pas évoqué l’incident mais a quand même partagé quelques photos d’elle sur le tapis rouge du célèbre évènement d’Anna Wintour.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.