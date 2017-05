Aux grands maux les grands remèdes ! L’entourage de Mariah Carey aurait employé les grands moyens pour empêcher la diva de reprendre contact avec son ancien petit-ami Bryan Tanaka. L’interprète de « We Belong Together » et son danseur se sont séparés le mois dernier mais apparemment la chanteuse aurait du mal à oublier son ex. Selon une source proche de la star « Mariah va plutôt bien depuis la rupture mais son équipe pense que se remettre avec Bryan la fera énormément souffrir. Ils font tout pour empêcher que cela n’arrive, et ils ont adopté des mesures drastiques. » Une des mesures phare adopté par les proches de l’artiste de 46 ans serait la confiscation de son téléphone portable…

De son côté, Tanaka aussi aurait du mal à vivre sans Mariah et il serait persuadé que celle-ci accepterait de lui donner une seconde chance. « Bryan est convaincu que Mariah est toujours amoureuse de lui, il pense qu’elle a juste fait une dépression et c’est la raison pour laquelle il est déterminé à la recontacter. »