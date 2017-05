Faire son coming-out est une épreuve difficile pour chaque membre de la communauté LGBTQ et pour l’acteur Matt Bomer cette annonce a rapidement viré au cauchemar. Pendant six long mois, la famille de l’acteur de « White Collar » a décidé de ne plus lui adresser la parole et de le mettre à l’écart. « Silence Radio », pour reprendre ses mots.

« J’ai écrit une longue lettre à mes parents. Je me serais embrouillé si j’avais essayé de le faire en personne. Il y a eu un silence radio pendant de long mois, au minimum six mois. » Puis, une fois cette période silencieuse passée, à chaque fois que l’acteur de 39 ans rendait visite à ses parents, de violentes disputes éclataient dans leur foyer. Mais, selon Matt, ces nombreuses confrontations ont permis à la famille d’aller de l’avant. Il a ajouté : « On a dépassé tout ça puis nous avons essayé de voir comment continuer à s’aimer. » Et le processus a pris « quelques années ».

« C’était une lutte. C’était une lutte pour chaque personne d’essayer de mettre ses croyances de côté et de changer du tout au tout. Donc j’éprouve de l’empathie pour tout le monde ». Matt pense que partager son histoire permettra à d’autres personnes de voir qu’elles ne sont pas seules. Il espère les inspirer à avoir « cette conversation » avec leur proche. « Je suis là pour leur dire que les choses iront mieux. Il y avait tellement de gens qui me disaient ‘Coupe les ponts avec eux’. Mais moi je me disais ‘Je ne peux pas c’est ma famille’. »

Matt est aujourd’hui heureux et reconnaissant d’avoir fait le bon choix.