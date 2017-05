Orlando Bloom figure sur la liste des nombreux acteurs en lice pour remplacer Daniel Craig et reprendre le rôle du célèbre agent secret James Bond. Et l’acteur affirme qu’il aurait beaucoup à apporter au personnage iconique. Il serait un James Bond « éclatant, dynamique et musclé » tout comme ses prédécesseurs avant lui. Il a déclaré : « J’ai grandi en adorant ces films. Comme tout le monde je suppose. Mais je suis sûr que Daniel va conserver son rôle et qui sait quelle direction les prochains volets prendront. Cette franchise fait partie de notre société. C’est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Un peu comme Jack [Sparrow, personnage principal de « Pirate des Caraïbes »], c’est cet éclat que faisaient très bien ressortir Sean Connery et Roger Moore. Et j’adore ce que Daniel Craig a fait aussi. C’est musclé et dynamique, c’est une combinaison de toutes ces choses qui rend le tout très intéressant. » Par ailleurs, Orlando a fait savoir qu’il serait agréablement surpris si le prochain James Bond était une femme. Il a ajouté: « Qui sait ? Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, ils pourraient choisir une femme… J’adore le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. »

