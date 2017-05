Jennifer Lopez est une diva. C’est donc sans surprise que la star a sorti le grand jeu lorsqu’elle a participé au Met gala, l’évènement le plus attendu du monde de la mode. Celle que l’on surnomme « Jenny From The Block » n’a laissé aucun détail au hasard. Chaque partie de son corps devait être glamour y compris ses ongles. L’interprète de « Get Right » s’est offert une manucure très particulière. La bomba Latina a verni ses ongles avec de la poussière d’or à 24 carats. Et si J-lo n’a pas lésiné sur les moyens pour assister à la célèbre soirée mondaine c’est aussi parce que celle-ci marquait sa première sortie officielle avec son petit-ami, le joueur de baseball professionnel Alex Rodriguez.

Les deux stars ont commencé à se fréquenter il y a un peu plus d’un mois et si on les a aperçus en train de roucouler aux quatre coins de la planète, Jennifer et le sportif professionnel n’ont jamais arpenté le tapis rouge cote à cote. Pour marquer le coup la chanteuse de 47 ans a posté un selfie d’elle et de son nouveau chéri avant même que le couple ne foule tapis rouge afin de partager son excitation avec ses quelques 64.3 millions d’abonnés sur Instagram. Et une chose est sûre, J.lo était d’humeur festive comme en témoigne la légende qu’elle a accolé à sa photo : « Moi et mon beau macho ».