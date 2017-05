Bonne nouvelle pour Joseph Gordon-Levitt et son épouse Tasha McCauley! Le couple attend son deuxième enfant. L’acteur de 36 ans et sa femme sont déjà les heureux parents d’un petit garçon de 20 mois dont le nom demeure inconnu. Cette nouvelle intervient après que la star de «The Dark Knight Rises » et sa compagne ont été aperçus mercredi 3 mai dans les rues de Beverly Hills. Le ventre bien arrondi de la future maman n’a pas échappé au flash des paparazzis californiens. Quelques heures après la publication des photos de Tasha et son babybump, un porte-parole du couple a confirmé la nouvelle au site E! News. Joseph et Tasha -qui se sont dits oui en 2014- ont depuis le début de leur romance gardé leur histoire pour eux. En 2015, quelques semaines après la naissance de son fils, Joseph a expliqué que sa femme et lui ne voulaient pas imposer les feux de la rampes à leur enfant.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.