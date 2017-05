Mariah Carey et Nick Cannon se sont-ils remis ensemble ? Les heureux parents des jumeaux Moroccan et Monroe se sont séparés en 2014 mais ils se pourraient que la vieille flamme ait été ravivée ces dernières semaines. Toutefois l’interprète de « We Belong Together » affirme qu’elle maintient une excellente relation avec son ancien mari pour le bien de ses enfants. Elle a dit au site Entertainment Tonight : « Nous sommes ensemble quand ça compte. Nous sommes ensemble pour les enfants. Et je pense que c’est la chose la plus importante. Nous aimons nos enfants et nous élevons ensemble parce que c’est la chose à faire. »

De son côté, Nick, 36 ans a décrit Mariah, 47 ans, comme la « fille de ses rêves », mais il ne veut pas sortir de la « friendzone » parce que leur relation fonctionne à merveille en ce moment. Il a dit : « C’est tellement parfait en ce moment honnêtement. J’essaye d’être la meilleure version de moi-même. Et j’essaye d’être le meilleur père possible, c’est assez de boulot comme ça. Même si je l’aime, que je l’adore. Elle sera toujours la fille de mes rêves mais je pense qu’en tant qu’adultes matures on fonctionne mieux comme nous sommes à l’heure actuelle.»