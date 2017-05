Après avoir pris d’assaut le monde du prêt-à-porter de luxe et de la haute couture, Olivier Rousteing s’attaque aux cosmétiques. Le célèbre directeur artistique de la maison Balmain va sortir sa propre collection de rouge à lèvres. Il devrait collaborer avec la marque française L’Oréal Paris pour la gamme Colour Riche. La première collection devrait voir le jour en septembre prochain. Selon le magazine Vogue, Rousteing va créer douze teintes différentes. Le jeune homme de 31 ans a fait part de son excitation vis-à-vis de cette nouvelle aventure qui selon lui « rendra les femmes plus puissante ».

Il a déclaré : « L’Oréal Paris et Balmain partage la même vision, une vision très forte de la féminité et un but commun. Celui de rendre les femmes plus puissantes, en leur offrant différentes manières de s’exprimer. »