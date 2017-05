Reese Witherspoon lutte pour l’égalité des sexes dans l’industrie du cinéma. La star du film ‘Wild’ aimerait que les femmes soient autant reconnues que leurs confrères masculins. Pour elle les femmes ne devraient pas avoir à se battre pour obtenir la reconnaissance qu’elles méritent. Elle s’est expliquée sur le sujet: "Dans ma carrière j’ai eu trois succès. Et je n’ai pas été facilement reconnue. Les femmes doivent se battre deux fois plus dur et cela prend plus longtemps pour se faire un nom. » Et pourtant l’actrice de 41 ans sait comment choisir les films dans lesquels elle va tourner, elle sait, d’instinct si le film va marcher. Même si elle s’est engagée dans une lutte féministe et qu’elle critique le métier d’actrice, Reese est heureuse d’être actrice. Elle a précédemment révélé qu’elle était «très heureuse et satisfaite» de sa carrière. La belle adore son métier d’actrice et tous les rôles qu’elle a pu faire pendant ses 20 dernières années dans le cinéma. Ce métier est une véritable ouverture pour Reese, cela lui permet de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager et de découvrir de nouveaux lieux. Même si la belle blonde se retrouve souvent seule au milieu des hommes, et que l’égalité homme femme n’est pas encore effective, son métier la comble et cela lui suffit pour garder son beau sourire.

