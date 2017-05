Adele Laurie Blue Adkins est née à Londres le 5 mai 1988. Passionnée de musique, sa mère l’inscrit à l’école de ‘BRIT School for Performing Arts & Technology’ où la célèbre Amy Winehouse était étudiante. Seulement 4 mois après avoir obtenu son diplôme, elle enregistre son premier album. Ainsi, elle sort en 2008, son album 19, et grâce aux singles "Hometown Glory" et "Chasing Pavements" Adèle devient célèbre. Elle remporte en 2009 le Grammy Award du ‘meilleur nouvel artiste’ et son album est nommé ‘Album de l’année’ par la BBC. Son album suivant, "21" remporte un incroyable succès commercial, la chanteuse vend plus de 30 millions de copies dans le monde. Plus tard, elle reçoit un Oscar pour "Skyfall" et prend part au succès du nouveau James Bond. Après sa maternité, la chanteuse revient en 2015, et sort son album "25". Son titre "Hello" marque l’histoire de la musique et devient le premier single à être téléchargé plus d’un million de fois en une semaine.

Cette année, la belle a gagné 5 Grammy Awards grâce à son nouvel album. Adèle est une icône de la musique, et avec ses nombreux prix, la chanteuse devient la première artiste à recevoir les trois meilleurs Grammy Awards à deux reprises, en 2012 et en 2017. La jeune maman de 29 ans profite désormais de sa famille, avant de se relancer dans la musique et de sortir un nouveau hit à succès.