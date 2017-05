2016 a définitivement été l’année d’Adele! La fortune de la chanteuse a augmenté de 50 millions d’euros en un an! L’interprète de « Hello » a dominé les charts pendant plusieurs mois avec ce même titre. Mais c’est surtout sa tournée « 25 World Tour » qui a permis à Adele de se remplir les fouilles. La fortune d’Adele est passée de 100 millions d’euros à près de 150 millions, 147 millions pour être précis, en l’espace de douze mois. Grâce à ce record, Adele conserve son titre d’artiste féminine britannique la plus riche du Royaume-Uni. La chanteuse s’est récemment mariée avec son petit-ami de longue date Simon Konecki -avec lequel elle a eu un fils prénommé Angelo- a fait savoir qu’elle souhaitait lever le pied pour agrandir sa petite famille. Et avec un compte en banque bien rempli nul ne doute qu’Adele saura prendre soin de sa petite tribu.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.