Chance The Rapper était la tête d’affiche de plusieurs festivals européens à venir. Il devait chanter à Way Out West en Suède, à Pukkelpop en Belgique et à Oya Festival en Norvège. Mais son emploi du temps est surchargé, le jeune rappeur a donc dû faire des choix pour régler ce problème. La star du hip-hop de 24 ans a été contrainte d’annuler ses concerts. L’un des organisateurs des concerts s’est expliqué : "C’est avec regret que Chance doit annuler ses prochaines dates à Way Out West et sa tournée européenne en août. Nous rencontrons d’énormes problèmes d’organisations pour sa tournée. Son emploi du temps est hors de contrôle. Chance tient à s’excuser auprès de ses fans et attend avec impatience la prochaine tournée en Europe". Même si la tournée Européenne est annulée, la tournée « Be Encouraged » du rappeur (qui a débuté le mois dernier aux Etats-Unis) devrait se dérouler comme prévu.

