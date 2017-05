Liam Payne et Cheryl ont accueilli un petit garçon en mars dernier, Bear. Les jeunes parents sont depuis de devenus de grands fan des après-midi télé et en particulier de « Judge Rinder ». Lorsqu’il signait des autographes à Londres, la star de 23 ans a demandé à l’un de ses fans : « Êtes-vous dans Judge Rinder ? » Et lorsque l’homme lui a dit oui, Liam a été pris d’excitation avant de rétorquer : « Je vous ai vu, je vous ai vu ! C’est fou» Liam s’est expliqué sur sa passion grandissante pour la télévision « Depuis que nous avons eu le bébé, il y a beaucoup de télé à la maison. Nous restons à la maison pour prendre soin de notre enfant, et pour l’instant nous nous en occupons en regardant la Télé. Il y a certains programmes que j’adore, et des séries auxquelles je suis complètement accro. » Liam avait récemment confirmé le nom de son fils sur Twitter ce mardi 2 mai, en répondant à un tweet envoyé par l’aventurier Bear Grylls, qui a félicité le choix du couple.

