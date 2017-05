Jessica Biel est catégorique, son fils Silas ne fera pas de musique. Elle ne veut pas que son fils, qui a pour l’instant seulement deux ans, suive les traces de son mari Justin Timberlake.

L’actrice trouve que l’industrie de la musique est devenue trop accessible. Et elle s’est confiée sur le sujet : "Il y a une chose que je ne veux pas pour lui. Je ne veux vraiment pas qu’il soit musicien. Je sais ce que vous pensez. Vous voulez me souhaiter ‘Bonne chance’, n’est-ce pas? Mais lorsque je regarde Justin… Il peut travailler avec n’importe quel producteur et il n’a plus à faire ses preuves ou à se dépasser. Alors son fils pourrait penser qu’il est facile de vivre de la musique… Mais ce n’est pas vrai. Il a travaillé pendant des années et des années pour arriver là où il est aujourd’hui". La jeune maman craint que son fils, des étoiles plein les yeux, se lancent dans la musique et qu’il n’ait pas le même succès que son père. Elle envisage le pire et le voit comme un "musicien en difficulté".

Elle a poursuivi: «J’ai cette image de mon fils qui est déçu, en difficulté et désillusionné… Mon dieu… Je ne veux vraiment pas qu’il fasse de la musique… C’est tellement difficile de se faire connaître. J’aimerais juste qu’il soit un ingénieur ou un médecin, quelque chose comme ça". Même si Jessica ne veut pas que son fils suive les traces de son père elle espère qu’il héritera du «charme et du sens de l’humour» de Justin.