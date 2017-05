Orlando Bloom a fait de nombreux sacrifices pour s’assurer d’être un bon père pour son fils de six ans, Flynn, né de son mariage avec le mannequin Miranda Kerr. Orlando et Miranda se sont séparés en 2013, à l’époque l’acteur de « Pirate Des Caraibes » s’est senti coupable de quitter le foyer familial. Il voulait être présent pour son petit garçon c’est la raison pour laquelle il a déménagé à quelques mètres de là où vivaient le mannequin australien et son fils. En outre, l’acteur avoue avoir décliné plusieurs offres alléchantes d’Hollywood pour pouvoir passer plus de temps avec Flynn. Il a confié : « Je reviens petit à petit. Vous savez, j’ai pris pas mal de temps pour moi ces dernières années pour mon fils et pour mon ex, avec laquelle j’ai aujourd’hui une très bonne relation. » Et l’acteur britannique a également expliqué que depuis que Miranda a commencé à fréquenter l’homme d’affaires Evan Spiegel – avec lequel elle est fiancée- il se sent plus disposé à retravailler. Il a dit à la BBC: « Ces temps-ci, elle est posée et heureuse en couple donc je me sens plus à l’aise avec l’idée de les laisser et d’aller travailler. »

