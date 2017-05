Reese Witherspoon qui joue aux côté de Nicole Kidman et Zoé Kravitz dans la nouvelle comédie dramatique HBO est agréablement surprise des réactions du public. L’actrice s’est confiée à Vogue.com : « La réaction du public est tout simplement incroyable, je pense que les gens ont réellement apprécié la série et l’attribution des rôles, les femmes ont les premiers rôles. » La belle blonde espère que le succès de la nouvelle série va inciter les producteurs à faire une suite. Mais cela dépend principalement de la romancière Liane Moriarty, car la série et les personnages sont basés sur son livre.

Elle a dit : « Nous venons d’en parler avec Nicole Kidman, il y a trois jours. Nous parlions avec Liane Moriarty de la façon dont les personnages pourraient évoluer, de ce qu’il se passerait. C’était très intéressant, et nous avons laissé le débat sur les scénarios de fin ouvert, tout est possible ici. »