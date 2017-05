Amy Schumer veut devenir maman ! La star est en couple avec le célèbre designer de meubles Ben Hanisch. L’actrice de 35 a déclaré « Malgré les années mon utérus reste vide ». La belle s’est très longtemps dressée contre la maternité pour se concentrer sur elle. Elle a dit: « Je me suis longtemps battue pour ne pas être mère. Mais maintenant j’ai 35 ans, et j’en ai assez de ne penser qu’à moi-même, vous comprenez? Le célibat ne me manque plus et je commence même à admirer les mamans. » Amy semble être prête pour le grand saut dans la maternité. Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait être mère, elle a répondu: « Ouais, oui bien sûr ».

Pourtant, l’actrice aime passer du temps seule, sans son mari et loin de ses pairs célèbres.

Elle s’est expliquée « Même si le célibat ne me manque pas j’ai besoin de beaucoup de temps seule. Par exemple lorsque j’ai mes règles, je ne veux même parler avec Ben. Aussi, la compagnie des autres célébrités m’épuise, alors j’évite de me rendre à leurs cocktails et autre événement ennuyants. »